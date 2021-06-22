ВКонтакте перенесла VK Fest 2021 из-за роста заболеваемости COVID-19

Команда ВКонтакте и Радио Record решили перенести VK Fest из-за роста заболеваемости COVID-19 в Санкт-Петербурге и других городах России. Новые даты — 28 и 29 августа. Организаторы крупнейшего городского open-air фестиваля страны будут следить за эпидемиологической обстановкой и соблюдать меры, чтобы обеспечить безопасность зрителей.

Ранее купленные билеты действуют и на новые даты. Место проведения тоже останется прежним — это Парк 300-летия Санкт-Петербурга. Вся актуальная информация о фестивале доступна в его официальном сообществе.

VK Fest — самый популярный городской open-air в России. В 2019 году его посетили 95 тысяч человек: он представил больше 50 артистов и объединил 350 интерактивных площадок и активных зон. А в прошлом году фестиваль прошёл в онлайн-формате, и его посмотрели больше 280 млн раз.

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