VK Fest 2020 пройдёт в онлайн-режиме

Популярный ежегодный фестиваль VK Fest поменяет свой формат. В этом году он продлится неделю и полностью пройдёт онлайн. VK Fest станет первым российским фестивалем такого масштаба и продолжительности, который можно посетить, не выходя из дома.

Трансляция будет доступна бесплатно для всех в сообществе VK Fest. Зрителям покажут выступления артистов и блогеров, а также смогут поучаствовать в различных активностях.

Все ранее купленные билеты остаются действительными: их можно будет использовать, чтобы попасть на VK Fest в 2021 году. Он пройдёт в Парке 300-летия 24 и 25 июля.

Онлайн-фестиваль VK Fest 2020 начнет свою работу с 15 мая и завершится 21 мая.