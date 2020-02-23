VK Fest 2020 пройдёт в онлайн-режиме
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Новости

VK Fest 2020 пройдёт в онлайн-режиме

Популярный ежегодный фестиваль VK Fest поменяет свой формат. В этом году он продлится неделю и полностью пройдёт онлайн. VK Fest станет первым российским фестивалем такого масштаба и продолжительности, который можно посетить, не выходя из дома.

Трансляция будет доступна бесплатно для всех в сообществе VK Fest. Зрителям покажут выступления артистов и блогеров, а также смогут поучаствовать в различных активностях.

Vk Fest

Все ранее купленные билеты остаются действительными: их можно будет использовать, чтобы попасть на VK Fest в 2021 году. Он пройдёт в Парке 300-летия 24 и 25 июля.

Онлайн-фестиваль VK Fest 2020 начнет свою работу с 15 мая и завершится 21 мая.

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