ВКонтакте запускает звонки от сообществ: у администраторов появится новый канал для живого общения с аудиторией. Им станет легче организовывать мастер-классы с обсуждениями, лично благодарить за поддержку донов (пользователей, оформивших платную подписку VK Donut) или просто вечерами общаться с теми, кто разделяет интересы.

Администраторы смогут сами выбирать, как позвонить подписчикам — от своего имени или от имени сообщества. При этом разговор может быть как с одним собеседником, так и с несколькими: сейчас объединить получится до 128 человек, но уже летом в одном звонке смогут одновременно находиться 2048 пользователей.

Звонок можно сразу транслировать в группу — наблюдать за ним будут не только подписчики, но и гости страницы. Кроме того, сообщества могут присоединяться к уже начатому звонку — это позволит устраивать встречи сразу для нескольких пабликов.

Чтобы звонки от сообществ не были навязчивыми, ВКонтакте сделала настройку приватности. По умолчанию разрешены только звонки от сообществ, на которые подписан пользователь. Однако в любой момент можно разрешить звонки от всех или запретить их вовсе.

Пока новая функция тестируется и доступна ограниченному числу групп и пабликов — ВКонтакте соберёт их обратную связь, чтобы учесть её при широком запуске и сделать продукт максимально удобным.

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