В звонках ВКонтакте появится демонстрация экрана в разрешении 4К

ВКонтакте анонсировала новую функцию для обмена контентом во время групповых видеозвонков: пользователи смогут демонстрировать экран в разрешении 4К. Так участники звонка смогут увидеть материалы, которые им представляют, в максимально высоком качестве. Это особенно актуально во время пандемии, когда люди по возможности сокращают число социальных контактов, но при этом хотят с комфортом проводить рабочие или личные встречи.

Функция демонстрации экрана в разрешении 4К предоставляется пользователям бесплатно. Сейчас она уже доступна в приложении для iOS, а затем появится на остальных платформах и во всех продуктах Mail.ru Group, которые используют технологии единых звонков. Максимальное качество так называемого скриншаринга будет ограничено только возможностями устройства пользователя.

Групповые звонки ВКонтакте объединяют до 128 человек. Демонстрация экрана в сверхвысоком разрешении поможет их участникам обсуждать рабочие проекты, презентовать отчёты руководству, партнёрам и клиентам. Функция полезна и для образовательных онлайн-мероприятий: материал легче объяснять наглядно. Кроме того, с совместным просмотром экрана участники звонка могут показывать фото и видео друзьям прямо во время разговора.

В сентябре 2020 года ВКонтакте запустила групповые видеозвонки на 128 человек для совместной учёбы, работы и досуга, а в мае этого года анонсировала запуск на 2 048 участников одновременно. Ежемесячно пользователи ВКонтакте совершают свыше 150 млн видеозвонков.

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