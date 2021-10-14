Vivo представила беспроводные наушники TWS 2 Series с ANC и DEEP-HD Audio

Компания vivo представила новое поколение беспроводных наушников TWS 2 Series с технологией интеллектуальным активным шумоподавлением до 40 дБ и поддержкой DEEP-HD Audio. В новую серию вошли наушники vivo TWS 2 ANC и vivo TWS 2e.

Более дорогие vivo TWS 2 ANC — первые наушники компании с активным шумоподавлением. Они способны отлеживать внешние звуки и компенсируют их обратной звуковой волной. Шум можно уменьшить на 40 дБ. Пользователь может самостоятельно настроить режим шумоподавления.

В vivo TWS 2 ANC используется новая технология DEEP-HD Audio: aptX adaptive HD кодек и QHS 6Mbps для передачи Hi-Fi звука. Благодаря высокой пропускной способности и HD-аудиокодеку скорость цифрового потока увеличивается.

Заявленное время автономной работы составляет до 29 часов.

Более бюджетный вариант стали vivo TWS 2e. Они обладают компактным корпусом с большой подвижной катушкой, дополненной композитной диафрагмой из углеродного волокна и новой магнитной цепью.

Система акустических звуковых стереоэффектов DeepX 2.0 профессионального уровня разработана в результате многочисленных тестов и точных настроек. Два направленных микрофона TWS 2e обнаруживают и устраняют фоновый шум. Полностью обновлённая система снижает шум ветра на 148%, чтобы голос пользователя оставался чётким даже во время пробежки или езды на велосипеде.

Благодаря системе управления питанием наушники позволят прослушивать до 30 часов музыки на одном заряде.

Наушники vivo TWS 2 ANC и vivo TWS 2e, поступят в продажу 21 октября по цене 9 990 рублей и 6 990 рублей соответственно.