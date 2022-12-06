Vivo представила в России доступный смартфон Y02 с батареей на 5000 мА·ч

Vivo официально выпустила для российского рынка смартфон Y02. Аппарат получил 6,51-дюймовый дисплей с разрешением HD+ (1600 × 720), 2 ГБ оперативной памяти, аккумулятор на 5000 мА·ч и не особо «свежий» процессор MediaTek Helio P22.

В России vivo Y02 представлен в цветах «Лавандовое поле» и «Серый космос». Официальная стоимость бюджетника составляет 8 999 рублей.

Vivo Y02 является прямым конкурентом Redmi A1 за $100. Интересно, что на индийском рынке стоимость vivo Y02 составляет $109, а в России смартфон предлагается практически за $150.