Virgin Galactic разыграет два билета на полет в космос

Virgin Galactic после недавнего успешного суборбитального полета корабля Unity, объявила о розыгрыше двух билетов на коммерческий рейс в космос. Первый запуск запланирован на начало 2022 года. Также победителя отправят на экскурсию по космопорту лично с Ричардом Брэнсоном.

Коммерческий полёт начнётся с подъема космоплана VSS Unity самолетом на высоту в 15 000 метров. После этого его отцепят и активируются собственные двигатели корабля. Высота полёта составит около 80 км. Туристов ждёт вид из иллюминатора на Землю и невесомость на несколько минут.

Победитель получит два места на корабль. Само участие бесплатное, но каждый участник может повысить шанс на выигрыш при взносе $100. За эти деньги его дополнительно отметят в списке 2 тысячи раз. Каждый бесплатный участник будет отмечен в списке до 6 тысяч раз.