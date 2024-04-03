Vipe представил новые колонки для вечеринок: Nitro X8 и Nitro X8 Pulsar

Бренд Vipe представил две новые беспроводные колонки – Vipe Nitro X8 и Vipe Nitro X8 Pulsar, специально разработанные для вечеринок. Они выделяются увеличенной мощностью до 450 и 480 Вт соответственно.

Vipe Nitro X8

Особенностью новинок является разнообразие режимов настройки звука, включая специальный режим Nitro Bass, который обеспечивает насыщенные и глубокие басы, а также встроенный эквалайзер с восемью пресетами.

Vipe Nitro X8 Pulsar

Кроме того, колонки поддерживают беспроводное подключение по Bluetooth 5.3 и могут использоваться как источник зарядки для других устройств через встроенный USB порт. Время автономной работы Vipe Nitro X8 – до 10 часов, Vipe Nitro X8 Pulsar – до 8 часов.

Стоимость Vipe Nitro X8 составляет 64 999 рублей, а Vipe Nitro X8 Pulsar – 74 999 рублей.