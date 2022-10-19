ViewSonic представила геймерские 34-дюймовые изогнутые мониторы

Компания ViewSonic представила два игровых монитора серии Elite с изогнутыми экранами. Это модели Elite XG341C-2K и Elite XG340C-2K, у них одинаковая диагональ в 34 дюйма. Обе модели поддерживают HDMI 2.1 и технологию AMD FreeSync Premium Pro. Последняя обеспечивает синхронизацию частоты кадров с частотой работы монитора для максимально плавного геймплея.

Старшая модель XG341C-2K характеризуется подсветкой miniLED и изгибом 1500R. Максимальная яркость составляет 1400 нит, частота обновления — до 200 Гц (165 Гц без разгона), время отклика равно 1 мс. Разрешение же составляет 2K.

У модели Elite XG340C-2K радиус кривизны 1000R, матрица разгоняется до 180 Гц, при этом используется панель IPS. Заявлена поддержка Vesa DisplayHDR 400.

Цены мониторов не сообщаются.

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