Valve Steam Deck получит поддержку Windows 11

Многие геймеры знают, что портативная игровая приставка Valve Steam Deck на данный момент поддерживает только Windows 10. И то благодаря поддержке Proton. Это ПО, обеспечивающее взаимодействие с Windows и с помощью которого можно запускать игры, не поддерживающиеся платформой. Однако, в самое ближайшее время может появиться поддержка и Windows 11.

Для этой цели в Steam Deck может быть добавлена очередная опция – Trusted Platform Modules (TPM). Сейчас Steam Deck работает на SteamOS, созданной на основе Linux. А вот новая функция – это не просто поддержка Windows 11, это возможность перевода консоли под управление посредством новой ОС, в данном случае – Windows 11.

Почему же так долго не было поддержки одиннадцатой версии? Все дело в том, что разработчики так увлеклись поддержкой и возможностями Windows 10, что не заметили, как вышла новая версия ОС. Отметим, что представители Valve тесно сотрудничают с AMD. А это дает большую надежду на то, что новая функция поддерживается и на уровне BIOS.

Почему же так Valve заинтересовано в реализации этой возможности? Здесь все просто, дело в конкуренции с Xbox. Если этого достичь не получится, то существует вероятность, что самые новые игры откажутся запускаться на приставке. В первую очередь это интересно честным игрокам, да и производителям игр, которые все чаще прибегают к античитам. Но даже здесь есть нюансы. Так, поддержка платформы Windows полностью решает вопросы совместимости игр, но добавляет некоторую работу. А касается это интерфейса, который неприспособлен к семидюймовым дисплеям.

Ожидается, что решить все проблемы получится через несколько месяцев, а доступной Valve Steam Deck станет ближе к концу года.