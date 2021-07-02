В Windows 11 изменился цвет «экрана смерти»

«Синий экран смерти» существует в Windows давно. До 2012 года он был довольно неинформативным, но в тот год туда добавили грустный смайлик, а в 2016-м — QR-код. И вот теперь он снова изменился.

Как сообщается, в Windows 11 экран почернел, хотя в остальном компоновка не изменилась. Он также показывает код ошибки и данные для диагностики проблемы с ОС. Вообще, «синий экран смерти» был зачастую полезен, поскольку позволял определить наличие проблемы.

Пока что неясно, почему компания изменила цвет. Возможно, это связано с цветами на экране загрузки, а также с изменением общего дизайна системы. При этом других значимых отличий на сегодня нет.

Официальных заявлений со стороны Microsoft тоже не поступало.

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