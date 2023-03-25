В WhatsApp появятся «кружочки» из Telegram

Популярный мессенджер WhatsApp уже давно предлагает пользователям не только текстовые сообщения, но и возможность общаться с помощью картинок, видео и звонков. Сейчас компания работает над новой функцией, которая позволит владельцам iPhone отправлять короткие видеосообщения другим людям.

WABetaInfo обнаружили новую опцию в бета-версии WhatsApp для iPhone. Функция еще не доступна пользователям, даже тем, кто установил тестовую версию мессенджера. Это говорит о том, что WhatsApp все еще работает над ее усовершенствованием. Однако WABetaInfo смогли включить опцию. По сути, она работает так же, как короткие видеосообщения в Telegram.

Пользователи смогут просто нажать и удерживать кнопку, чтобы записать видео продолжительностью до 60 секунд. Как только видео отправлено, оно появится в чате в круглом формате и будет воспроизведено автоматически.