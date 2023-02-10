В WhatsApp появится функция из Telegram Premium, но бесплатно

Разработчики WhatsApp работают над новой функцией, которая поможет тем, кто часто получает голосовые сообщения. Эта функция позволит читать их, а не слушать. Возможность обнаружилась в свежей бета-версии WhatsApp для iPhone.

Подобная функция есть в Telegram, но только в платной версии, здесь же система даёт такую же возможность бесплатно. Пока что это ранняя бета, так что система работает с ограничениями. К примеру, в некоторых случаях недоступна транскрипция. При этом обработка производится прямо на устройстве, никакой загрузки на сторонние серверы не происходит.

Пока что не сообщается. Когда подобная возможность появится на Android, и будет ли она там вообще.

Ранее WhatsApp перестал работать на старых версиях iPhone и Android.