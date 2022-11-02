В Tumblr снова можно размещать взрослый контент

В правилах сообщества социальной сети Tumblr появились изменения — теперь там можно публиковать контент для взрослых, но не весь. Теперь там разрешается размещать фото, видео и тексты эротического характера. Но их нужно помечать тегом «сексуальные темы».

При этом откровенное порно, реклама сексуальных услуг и соответствующие изображения детей запрещены. Единственное, что может быть допустимым из такого контента, это «исторически значимое искусство, изображающее половые акты».

Отметим, что в 2018 году приложение Tumblr приложение было удалено из App Store именно из-за контента 18+. Это стало причиной запрета такой информации на площадке, но в итоге трафик социальной сети упал на треть.