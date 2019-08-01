В Telegram заработали видеозвонки и видеоаватары

Telegram как всегда радует пользователей новым улучшенным функционалом. В новом обновлении появились видеоаватары, претерпел изменений раздел «Люди рядом», добавлена статистика для групп и увеличен размер передаваемых файлов.

Видеоаватары

Надоели статичные изображения на аватарке? Не беда, добавьте разнообразия и вставьте видеозапись. Для этого просто необходимо на видео выбрать определенный кадр. Более того, если вам не понравился сам кадр, то его несложно изменить. Для этих целей существует видеоредактор, который поможет настроить яркость, контрастность и любые другие параметры, а также добавить на него анимированный стикер. Для добавления изображения или видео на аватарку можно лишь нажав «Сделать основной».

Люди рядом

Наличие видеоаватаров делают поиск людей, находящихся рядом более интересным занятием. Для того чтобы вы стали видимы для людей, которые находятся рядом, достаточно зайти в раздел «Контакты», затем «Найти людей рядом» и нажать на кнопку «Показывать меня». Как только кто-то с вами свяжется, вы увидите, как далеко от вас этот человек. Если же вы начинаете беседу, то приложение предложит вам стикер для начала диалога.

Предпросмотр фото и видео

Если в полученном сообщении имеется изображение или видеоролик, его уменьшенная копия будет вам видна непосредственно в уведомлении. Эта же функция присутствует и в результатах поиска по сообщениям. Это еще больше упростило поиск нужной информации. Кстати, не забываем, что заглянуть в чат можно даже не открывая его. Для этого можно зажать фото собеседника.

Сообщения от не контактов

Иногда возникает такая ситуация, когда входящие сообщения от незнакомых людей, которых нет в «Контактах» нежелательны. Для этого существует возможность уменьшения потока входящих сообщений. Для активации такого режима в «Настройках», разделе «Конфиденциальность», появился новый пункт, который позволяет отключать уведомления и помещать в архив чаты с пользователями, которых нет в списке ваших контактов.

Статистика групп

Хорошая новость для владельцев групп с количеством участников 500 и более. Для них теперь доступна более продвинутая статистика активности. Также есть возможность видеть наиболее активных участников сообщества, а также среднее количество символов в их постах.

Новинки для Android

Для владельцев Android-устройств стал доступен музыкальный проигрыватель с новым дизайном, иконками и раскрывающимся списком музыкальных композиций. Кнопка, находящаяся в левой части экрана, позволит зациклить воспроизведение, перемешать или развернуть все треки.

Учетные записи

Возможность иметь сразу три учетные записи в приложении для Android-устройств существует уже долго. Теперь такая возможность появилась и для персональных компьютеров. Это способствует тому, что не обязательно под рукой всегда держать смартфон.

Большие файлы

Еще с 2014 года в Telegram можно обмениваться файлами, размером до 1,5 ГБ. Сейчас этот лимит увеличен до 2 ГБ.