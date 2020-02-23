В Telegram появятся групповые видеозвонки

Следом за WhatsApp, мессенджер Telegram обзаведётся групповыми видеозвонками. Точная дата их появления не называется, но функционал появится в 2020 году.

Как объясняется в блоге Telegram, решение внедрить видеосвязь связано из-за многочисленного перехода пользователей на удалённую работу. Такой вид коммуникаций должен помочь людям общаться безопасно, благодаря встроенному шифрованию данных.

Сейчас общая аудитория мессенджера достигла 400 миллионов пользователей в месяц. В 2019 году их количество было около 300 миллионов.