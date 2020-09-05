В Telegram появились комментарии

Для Telegram недавно вышла бета-версия приложения под Android с номером версии 7.1.0. и там появилось нововведение, которого нет у других мессенджеров. Речь идёт о добавлении комментариев на каналах, где есть привязанный чат. Для этого используется кнопка «Обсудить».

Если пользователь пишет комментарий, то ему не обязательно вступать в чат. При этом если в чате запрещено отправление сообщений, медиа, или активирован «медленный режим», то же будет справедливо и для комментариев.

Кроме того, в сборке Telegram 7.1.0 для Android появилось новое меню для чата, которое открывается при долгом нажатии на аватар. Там есть кнопки диалога и профиля. А администраторы получили возможность просматривать публичные репосты у каждого поста.

Когда эта функция выйдет в релиз, не сообщается.