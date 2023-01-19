В сети появились пресс-рендеры Meizu 20 Pro

В декабре прошлого года Meizu анонсировала смартфоны серии Meizu 20. Но анонс был больше формальным — ни характеристик, ни внешнего вида смартфонов не было известно. И вот теперь в сети появились первые изображения.

Предполагается, что это пресс-рендеры Meizu 20, но подтверждений пока нет. Судя по изображениям, новинки похожи на серию Samsung Galaxy S23, а точнее даже на Galaxy S23 Ultra.

У новых смартфонов используются экраны-водопады с вырезами под фронтальную камеру. В дисплей встроен сканер отпечатка. Какое аппаратное обеспечение используется в новых моделях — неизвестно.

Как ожидается, полноценный анонс состоится в первой половине этого года.