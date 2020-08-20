В Сеть «слили» рекламный ролик PlayStation 5

В Сети появился первый рекламный видеоролик грядущей PlayStation 5. По всей видимости трейлер готовился для показа на телевидении, но раньше своего времени оказался на просторах YouTube. С площадки ролик уже удалили, но пользователи успели его распространить по соцсетям.

Кадр из ролика

Ролик ничего нового не показывает, а только намекает на встроенные функционал PlayStation 5. В качестве примерна можно привести стрельбу из лука, которая символизирует адаптивные клавиши-курки на новом джойстике DualSense.

Ролик не раскрывает стоимость и дату появления в продаже PS5. По предварительным данным Sony готовит масштабную презентацию с показом игр для консоли и раскрытием цены.