В сеть слили постер с полной картой Найт-Сити из Cyberpunk 2077

Очень часто мы становимся свидетелями слива в сеть нечто интересного. Вот и на этот раз такая участь коснулась игры Cyberpunk 2077, релиз которой должен состояться уже через полтора месяца. На этот раз в общий доступ выложили открытки с Найт-Сити и постером города. Да, возможно, кто-то скажет, что это случалось и раньше, но сейчас речь идет не только о самом городе, но и областей за его пределами.

Как говорилось раньше, в сети были обнаружены фрагменты игрового мира, которые были опубликованы на артбуке «Мир Cyberpunk 2077», а чуть позже в сети обнаружили благодаря энтузиастам и целые страницы из книги с полной схемой города. Сейчас же речь о пустошах вокруг города, являющихся не облагороженными территориями, на которых проживают кочевники.

Карта города

Если опираться на полученные изображения, можно сделать вывод, что территория будет меньше, если ее сравнивать с The Witcher 3: Wild Hunt. Однако, разница в размере компенсирована разработчиками за счет плотности и вертикальности локаций. Если говорить о самих открытках, то в сети их было обнаружено три.

Постеры

Первая раскрывает тайны района «Пасифик», вторая посвящена японскому округу Japantown, что в Вестбруке. Что касается третьей открытке, то на ней отображен бар El Coyote Cojo. Если же говорить о комплекте розничного издания, то в него, кроме открыток и карты Найт-Сити, входят несколько стикеров и справочник или руководство по Cyberpunk 2020. Также стоит отметить наличие комикса, набора обоев для рабочего стола, артбуки и саундтрек. Напомним, что релиз Cyberpunk 2077 состоится 19 ноября. А доступна игра будет на PC, PS4, Xbox One и в сервисе GeForce Now.