В сеть попала база данных 500 млн пользователей WhatsApp

В сети появилась база данных пользователей WhatsApp. Она включает 500 миллионов номером, в том числе 10 миллионов с номерами российских операторов. Всего же там есть номера из 84 стран.

Проверка показала, что эти номера настоящие. При этом данных о самих пользователях нет. Также неясно, как эти сведения были «слиты» с серверов компании Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ). Официальных заявлений пока не поступало.

Отметим, что WhatsApp является самым популярным мессенджером в мире. Им пользуется около 2 миллиардов человек во всем мире. И сейчас в сети «гуляет» база на четверть этого количества. Есть повод задуматься о безопасности.

Месяц назад в WhatsApp произошел массовый сбой. Возможно, данные похитили уже тогда.

Также у нас вышла короткая инструкция, которая поможет защититься от спамеров по телефону. Более подробно тут.