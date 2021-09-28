В Рунете 52% аудитории использует Telegram

По данным статистики, активными пользователями Telegram являются более половины всего русскоязычного сегмента мировой паутины. Если быть совсем точными, то это 52%, хотя само приложение установлено у 61%. Интересно то, что около 5 лет назад мессенджером пользовались не более 7%. Говоря же о месячной статистике, то здесь фигурирует цифра в 38 миллионов пользователей, возраст которых выше 12 лет. А вот месяцем ранее эта цифра составляла всего 30 миллионов. Как видим, прирост за месяц большой.

Что касается общего рейтинга, то Telegram несмотря на всевозможные рекорды, пока занимает вторую строчку. Первое место уже долгое время принадлежит WhatsApp. Это приложение используют 82% от всего рунета, а на смартфоны скачали 86%. Третья строчка принадлежит Viber с показателями 49% и 55% соответственно.

Если говорить о росте популярности Telegram, то эксперты считают, что большую роль в этом сыграла власть. Ведь в 2018 году было вынесено решение о блокировке доступа к этому мессенджеру. Но добиться блокировки не удалось и уже в 2020 году ее сняли окончательно. Вторым по значимости событием для поднятия рейтинга Telegram стала валюта Gram, которая впрочем так и не вышла на просторы криптовалютного рынка.