Симпл-димпл и поп-ит: вспоминаем популярные игрушки 90х и 00х

Благодаря TikTok все большую популярность набирают новые антистресс-игрушки поп-ит и симпл-димпл (от английского pop it – «лопни это» и simple dimple — «простая ямка»). Как и спиннер в 2017 году, по задумке Pop-It и Simple-Dimple помогают в развитии мелкой моторики рук, концентрации, позволяют успокоиться и переключить внимание на простое выдавливание пузырьков. Новые игрушки быстро стали трендом, и завоевали популярность у подростков и детей. На волне ажиотажа вокруг поп-ита и его собрата сипмл-димпла вспоминаем хайповые игрушки 90-х и начала 2000-х.

Тамагочи

Эта японская игрушка в свое время покорила весь мир и стала безусловным хитом продаж – обладать виртуальным питомцем мечтали все дети. Суть игры была проста – надо ухаживать за своим «подопечным», играть с ним и лечить, если он заболел.

Несмотря на то, что пик популярности тамагочи пришелся на конец 90-х, игрушка до сих пор пользуется известностью: в 2021 году анонсирована новая версия Tamagotchi, которая получила встроенную камеру для селфи с виртуальным питомцем.

Тетрис

Поистине культовая игра поколения миллениалов. Как правило, под «тетрисом» подразумевали портативную игровую консоль «Brick Game» (которая содержала не только игру «Тетрис», но и множество других – например «Змейка», «Танчики», «Гонки»).

Что касается самой игры, то её разработал советский программист в 1985 году. Суть игры заключается в том, что пользователь управляет падающими сверху фигурами и должен их расположить так, чтобы между ними не осталось промежутков.

Ферби

Этот милый пришелец произвел настоящий фурор, когда появился на американских прилавках в 1998 году. Интерактивный домашний питомец способен был выучить слова и фразы, повторяя за своим хозяином.

Следующая ступень эволюции тамагочи– игрушка Furby. Она не только просила покушать или требовала лечения, но и смеялась когда её щекотали, обнаруживала движение, реагировала на свет и темноту. Это был прорыв в области создания эмоциональных роботов-игрушек, а в 2005 году Ферби пережили перерождение и на свет появился более усовершенствованный домашний монстр – теперь у каждого питомца складывается свой индивидуальный и неповторимый характер.

Пружина Slinky (радуга)

Забавная пружинка всех цветов радуги была изобретена еще во время Второй мировой войны – оригинальная игрушка была однотонной и сделана из железа, в странах СНГ популярностью пользовались пластиковые пестрые пружинки китайских производителей. Слинки можно было «перекатывать» из руки в руку и ее плавные движения успокаивали нервы, но гораздо веселее было спускать ее со ступенек.

Настоящая пружинка слинки до сих пор производится только в США и бывает исключительно круглой формы. Интересный факт из истории – оригинальные slinky принимали участие в космическом полете NASA, а именно их использовали в опытах по изучению нулевой гравитации в космосе.

Фишки

Дети 90х помнят, как играли в фишки (их еще называли сотки или кэпсы) на переменках в школе. Пик популярности этой азартной игры пришелся на конец 90х и начало «нулевых», когда все школьники на постсоветском пространстве мечтали собрать наиболее богатую коллекцию фишек.

История появления игры в кэпсы уходит корнями в глубокое прошлое: возможным первоисточником является японская игра мэнко, появившаяся в XVII веке. Затем игра возродилась в 1920х годах на Гавайях – учителя младших классов использовали крышечки от бутылок молока (от английского caps – крышки) для обучения учеников арифметике.

Правила игры в фишки различались не то что по городам, а даже по районам города или по школам, дворам. Существовало две распространенные версии игры: с битой и без биты. Первый вариант – несколько участников скидываются по определенному количеству фишек в общую стопку и игрок, которому по жребию выпало право первого хода разбивал стопку с помощью «биты». Фишки перевернувшиеся лицевой стороной считались «выбитыми» и игрок забирал их себе. Второй вариант игры был наиболее распространен в странах СНГ – каждый игрок выставлял по фишке, в первый ход надо взяться за ребро фишки и бросить её лицевой стороной вниз, если она переворачивалась в следующий ход надо было брать две сотки и постараться бросить их так, чтобы перевернулись обе.

Йо-йо

Как и бумеранг, йо-йо вызывал восторг у детей своим необъяснимым возвращением в руки – хоть весь секрет кроется лишь в инерционной силе. Два одинаковых диска скрепленных посередине осью, между которыми накручена веревка, работают по принципу маятника Максвелла и гироскопа. Йо-йо самая древняя игрушка: её история начинается в 400-500 годах до нашей эры в Древней Греции, есть упоминания об использовании йо-йо в качестве оружия на Филиппинах.

При броске йо-йо размотав веревку до конца по инерции начинает свой возврат в руку играющего. Поскольку игрушка быстро вращается, это дает игроку возможность использовать ряд трюков. Йо-йо относится к категории skill toy, что означает необходимость иметь навыки управления игрушкой. Можно конечно и просто раскрутить диск и вернуть его в первоначальное положение, но профессиональные игроки творят с йо-йо настоящие чудеса.

Лизун

К лизуну можно относится по-разному: для кого-то это игрушка-антистресс, для других – как раз таки источник стресса из-за его консистенции, которая вызывает аналогию со слизью (кстати не зря, с английского slime – слизь), но факт популярности слайма неоспорим.

Игрушка появилась в 1976 году и продавалась в баночке, поскольку на свежем воздухе быстро теряла свои свойства. В 90-х годах в России слаймы получили название «лизун» из-за своего цвета и тягучести после фильма «Охотники за привидениями», где одним из персонажей был зеленый полтергейст по имени Лизун. Второй пик популярности слаймов пришелся на 2019 год – стало модным изготавливать домашние лизуны на основе клея ПВА или покупать абсолютно фантастические варианты игрушки: с блестками и украшениями, хрустящие или с искусственным снегом.

Водяные кольца

Водная игра с кольцами является разновидностью игры в пинбол – игрок манипулируя колечками на игровом поле должен был нанизывать их на колышки.

Игра развивает терпение, концентрацию, а также ловкость. Несмотря на простые правила игры, одержать абсолютную победу крайне сложно, поэтому игрокам нужно продумать стратегию для того, чтобы достичь цели.

Было ли у вас что-то из этих игрушек? Или у вас были другие «вирусные» игрушки?

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