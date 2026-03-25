В России усилят контроль интернета и увеличат мощность блокировок | The GEEK
В России усилят контроль интернета и увеличат мощность блокировок

В России нарастят систему блокировок до рекордной мощности.
Редакция The GEEK сегодня в 09:39

В России планируют увеличить пропускную способность технических средств противодействия угрозам до 954 Тбит/с. Рост составит примерно 2,5 раза.

Как следует из плана деятельности Минцифры до 2030 года, это позволит обрабатывать весь интернет-трафик с запасом и повысить эффективность блокировок, включая борьбу с инструментами обхода ограничений.

Параллельно к 2026 году автоматизированная система обеспечения безопасности должна выйти на обработку 100% трафика в стране.

Финансирование проекта «Инфраструктура кибербезопасности» увеличено до 83,7 млрд рублей. Основные средства направят на модернизацию и расширение мощности системы.

Рост связан с усложнением фильтрации. Количество правил уже превышает 2,5 млн и продолжает расти, что увеличивает нагрузку на инфраструктуру, особенно при анализе зашифрованного трафика и VPN.

Недавние сбои показали ограничения текущей системы. В отдельных случаях оборудование не справлялось с нагрузкой, из-за чего часть заблокированных сервисов временно становилась доступной.

Forbes: система интернет-блокировок в России работает на пределе

Эксперты отмечают, что новая мощность значительно превышает текущие нагрузки. Однако эффективность будет зависеть не только от пропускной способности, но и от архитектуры системы и управления трафиком.

id·222502·20260325_0939
В России появятся банкоматы, где можно снимать деньги без комиссии

В России появятся банкоматы, где можно снимать деньги без комиссии
Россияне переходят в корейский мессенджер KakaoTalk

Россияне переходят в корейский мессенджер KakaoTalk
ChatGPT, Claude и Gemini и другие ИИ могут попасть под ограничения в России

ChatGPT, Claude и Gemini и другие ИИ могут попасть под ограничения в России
Forbes: система интернет-блокировок в России работает на пределе

Forbes: система интернет-блокировок в России работает на пределе
iPhone и другие смартфоны могут остаться без 5G в России с 2032 года

iPhone и другие смартфоны могут остаться без 5G в России с 2032 года
В России хотят обязать маркировать весь ИИ-контент и ужесточить контроль над сервисами

В России хотят обязать маркировать весь ИИ-контент и ужесточить контроль над сервисами
Домашний интернет с лимитом: провайдер «Дом.ру» начал ограничивать скорость после 3 ТБ трафика

Домашний интернет с лимитом: провайдер «Дом.ру» начал ограничивать скорость после 3 ТБ трафика
Новый российский смартфон Neuro показали публике. Стоит от 19 000 ₽

Новый российский смартфон Neuro показали публике. Стоит от 19 000 ₽
Ваши личные фото в общем доступе: в мессенджере MAX нашли новую уязвимость

Ваши личные фото в общем доступе: в мессенджере MAX нашли новую уязвимость
iQOO 15R тихо вышел в России

iQOO 15R тихо вышел в России
Чем заменить Telegram для переписки с родными и друзьями

Чем заменить Telegram для переписки с родными и друзьями
Telegram могут полностью заблокировать в России в начале апреля

Telegram могут полностью заблокировать в России в начале апреля
Маркетплейсы хотят обложить новым сбором, чтобы спасти «Почту России»

Маркетплейсы хотят обложить новым сбором, чтобы спасти «Почту России»
Павел Дуров стал фигурантом уголовного дела в России

Павел Дуров стал фигурантом уголовного дела в России

