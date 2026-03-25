В России усилят контроль интернета и увеличат мощность блокировок

В России планируют увеличить пропускную способность технических средств противодействия угрозам до 954 Тбит/с. Рост составит примерно 2,5 раза.

Как следует из плана деятельности Минцифры до 2030 года, это позволит обрабатывать весь интернет-трафик с запасом и повысить эффективность блокировок, включая борьбу с инструментами обхода ограничений.

Параллельно к 2026 году автоматизированная система обеспечения безопасности должна выйти на обработку 100% трафика в стране.

Финансирование проекта «Инфраструктура кибербезопасности» увеличено до 83,7 млрд рублей. Основные средства направят на модернизацию и расширение мощности системы.

Рост связан с усложнением фильтрации. Количество правил уже превышает 2,5 млн и продолжает расти, что увеличивает нагрузку на инфраструктуру, особенно при анализе зашифрованного трафика и VPN.

Недавние сбои показали ограничения текущей системы. В отдельных случаях оборудование не справлялось с нагрузкой, из-за чего часть заблокированных сервисов временно становилась доступной.

Эксперты отмечают, что новая мощность значительно превышает текущие нагрузки. Однако эффективность будет зависеть не только от пропускной способности, но и от архитектуры системы и управления трафиком.