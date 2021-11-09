В России стартовали продажи серии Xiaomi 11T

Компания Xiaomi объявила о старте продаж серии Xiaomi 11T на российском рынке. Уже сегодня смартфоны Xiaomi 11T и Xiaomi 11T Pro можно приобрести у официальных продавцов.

Xiaomi 11T и Xiaomi 11T Pro предлагаются в трех цветовых вариантах: “Метеоритный серый”, “Лунный белый”, “Небесный голубой”. Xiaomi 11T Pro будет доступен в версиях 12 ГБ + 256 ГБ за 59 990 рублей и 8 ГБ + 128 ГБ за 53 990 рублей. Xiaomi 11T – в версиях 8 ГБ + 128 ГБ за 44 990 рублей и 8 ГБ +256 ГБ за 49 990 рублей.