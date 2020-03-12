В России стартовали продажи Samsung Galaxy S20

В России стартовали продажи флагманских смартфонов линейки Samsung Galaxy S20.

Изначально, старт продаж был запланирован на 13 марта. Уже сегодня в России можно купить Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra в МТС, Связном и интернет-магазине Samsung.

Скриншот официального сайта Samsung

Также Samsung для увеличения продаж, дарят беспроводные наушники Galaxy Buds+ при покупке любого смартфона из новой линейки. Напомню, что отдельно их стоимость составляет 11 тысяч рублей. Изначально акция действовала на предзаказ.

Цены:

Galaxy S20 – от 69 990 рублей;

Galaxy S20+ – от 79 990 рублей;

Galaxy S20 Ultra – от 99 990 рублей.

Новинки можно приобрести по программе трейд-ин с максимальной скидкой до 15 тысяч рублей или в рамках Samsung Forward (что-то типа рассрочки) за 4 290 рублей в месяц.