В Windows 10 обнаружилась проблема с OneDrive

В новой версии Windows 10 May 2020 Update (она же версия 2004) проявилась новая ошибка. Причём, похоже, она настолько серьёзна, что компания уже признала её и сообщила о начале создания патча.

Как оказалось, после установки патча, файлы, ранее синхронизированные с OneDrive, оказались недоступными. В некоторых случаях облако вовсе перестаёт работать после установки обновления. При попытке синхронизации выводится вот такое сообщение:

В Microsoft признали наличие проблемы и заявили, что исправление будет включено в состав следующего кумулятивного обновления. Предположительно оно выйдет 14 июля. На данный момент корпорация распространяет временный фикс с помощью инструмента Troubleshooter (Устранение неполадок).

Отметим, что инструмент может быть запущен автоматически. Если же этого не происходит, его можно активировать так: Пуск>Параметры>Обновление и безопасность>Устранение неполадок. После исправления файлы из облака, как ожидается, станут снова доступными.

Также можно запустить командную строку и ввести такую команду:

reg add HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Cldflt\instances /f /v DefaultInstance /t REG_SZ /d “CldFlt”

Затем нажать Enter. После этого надо перегрузить ПК, чтобы изменения вступили в силу.