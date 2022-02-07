В России сбоит Telegram — но не у всех

Пользователи из центральной части России жалуются на сбои в работе мессенджера Telegram. Судя по данным с сайта DownDetector, есть проблемы в передаче сообщений и файлов, переписка не обновляется, а в каналах не появляются новые публикации.

При этом система сбоит как на мобильном интернете, так и на Wi-Fi, так что, очевидно, проблема не у провайдеров. Как отмечается, сбои носят локальный и не слишком масштабный характер. Таким образом можно надеяться на их скорое устранение.

При этом большинство пользователей даже в России продолжают использовать Telegram в штатном режиме, судя по всему, их сбои не затронули.

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