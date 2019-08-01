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Новости

В России представили Xiaomi Mi Smart Band 5 без NFC

Российское подразделение Xiaomi провела онлайн-презентацию новых устройств бренда. На мероприятии был представлен новейший фитнес-браслет компании Mi Smart Band 5. Однако без минусов не обошлось.

Все характеристики остались без изменений. Тот же AMOLED-дисплей с диагональю 1,1 дюйма, ремешки в шести цветах, защита от воды и работа на одном заряде до 14 дней.

Теперь о жирном минусе. Mi Smart Band 5 для России не получил поддержку NFC, поэтому пользоваться бесконтактной оплатой не получится. Придётся выбирать между прошлогодней версией Mi Smart Band 4 с поддержкой NFC или новой, но без соответствующего модуля.

Браслет Mi Smart Band 5 будет доступен в России в августе по цене 3290 рублей. Стоит отметить, что на AliExpress стоимость глобальной версии браслета пятого поколения, составляет 2700 рублей.

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Валентин Снежин

Валентин Снежин

Пишу про Apple и интересные штуки. Очень зависимая от кофеина форма жизни.
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