В России появилось три новых смартфона UMIDIGI

Компания diHouse привезла в Россию три смартфона от китайского бренда UMIDIGI. Модели рассчитаны на разные категории пользователей: Power 7 Max выделяется аккумулятором емкостью 10 000 мАч. Другая модель под названием BISON 2, выполнена в защищенном корпусе. Самым доступным смартфоном стал G1 MAX с процессором Unisoc T610, 6 Гб оперативной и 128 Гб постоянной памяти.

UMIDIGI Power 7 Max обладает внушительной батареей на 10000 Мач, 6 Гб оперативной и 128 Гб постоянной внутренней памяти, которую можно расширить при помощи microSD карт.

Смартфон получил 6,7-дюймовым HD+ дисплей, основную камеру с разрешением 48 Мп и 16 Мп фронтальную.

UMIDIGI BISON 2 ориентирован на любителей активного спорта и экстремалов. Смартфон получил ударопрочный прорезиненный корпус с индексами защиты IP68, IP69K, а также соответствие военному стандарту MIL-STD-810G. Благодаря этому устройство может выдержать погружение в воду на глубину до 1,5 м в течение 30 минут и падение с высоты до 1,8 м.

Тут аккумулятор на 6150 мАч, а дисплей с диагональю 6,5 дюймов и разрешением 2400 х 1800.

UMIDIGI G1 MAX получил 6,52-дюймовый экран с разрешением 1600 х 720 точек. Работает устройство на процессоре Unisoc T610 в паре с 6 Гб оперативной и 128 Гб внутренней памяти, объем которой можно увеличить с помощью microSD карточки. Это бюджетный аппарат для нетребовательных пользователей.

Российские продажи новых смартфонов UMIDIGI начнутся в ближайшее время.