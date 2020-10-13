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Новости

В России в продаже появились iPhone 12 и 12 Pro

Старт продаж iPhone 12 в России проходит в один день с остальным миром. И, как сообщается, те, кто предзаказал новинки, уже начали получать их. Пока что речь идёт об iPhone 12 и 12 Pro. Их уже можно купить в сетевых магазинах, которые сотрудничают с Apple.

Цены выглядят так:

  • iPhone 12 — 79 990 рублей за 64 ГБ / 84 990 рублей за 128 ГБ / 94 990 рублей за 256 ГБ
  • iPhone 12 Pro — 99 990 рублей за 128 ГБ / 109 990 рублей за 256 ГБ / 129 990 рублей за 512 ГБ

То есть новинки оказались существенно дороже прошлогодних версий. Хотя принципиальных отличий не так много — более мощный процессор, 6 ГБ ОЗУ у старшей модели, менее ёмкий аккумулятор.

Между собой iPhone 12 и 12 Pro также различаются не сильно. Младшая модель получила глянцевый корпус из алюминия и экран меньшей диагонали. У «прошки»  — корпус из хирургической стали, более качественный экран и лидар для дополненной реальности.

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Источник:
Mail.ru
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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