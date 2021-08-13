В России появились детские планшеты HUAWEI MatePad T

Huawei объявил о начале продаж в России детских планшетов серии HUAWEI MatePad T, которые доступны в двух вариантах: HUAWEI MatePad T 8 с диагональю экрана 8 дюймов и HUAWEI MatePad T 10 с 9,7-дюймовым экраном.

Устройства получили специальный режим, который позволяет обеспечить юным пользователям полезное, увлекательное и безопасное времяпрепровождение.

Детские планшеты серии HUAWEI MatePad T оснащены экранами с разрешением 1280×800 пикселей. Эргономичная форма корпуса и гигиеничный силиконовый чехол позволяют ребёнку надёжно держать планшет в руках.

Стилус крепится с помощью шнурка и хранится в специальном отсеке чехла. Благодаря ручке планшет удобно носить, а во время просмотра контента она превращается в подставку. Когда ребенок подрастёт, чехол можно снять и использовать планшет в обычном режиме.

В детском режиме предусмотрена блокировка зарядки, которая не позволяет использовать его при подключении к зарядному устройству. А чтобы дети не проводили перед экранами слишком много времени, имеется функция управления доступом, позволяющая родителям разрешать работу с планшетом по определённому расписанию. Есть доступ к записям об использовании детьми тех или иных приложений.

710A (HUAWEI MatePad T 10) и MTK8768 (HUAWEI MatePad T 8) и имеют по 2 ГБ оперативной памяти. Батареи ёмкостью 5100 мАч обеспечивают продолжительную работу без подзарядки. Есть основная камера с разрешением 5 МП и камера для селфи на 2 МП. Габариты 9,7-дюймовой версии — 240,2×159×7,85 мм при весе 450 граммов, 8-дюймовой — 199,7×121,1×8,55 мм при весе 310 граммов.

Детские планшеты серии HUAWEI MatePad T уже доступны для покупки от 12 990 рублей.