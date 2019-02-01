В России откроются около 60 магазинов Xiaomi
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Новости

В России откроются около 60 магазинов Xiaomi

Компания Xiaomi все больше поглощает отечественный рынок смартфонов. Об этом стало ясно тогда, когда появилась информация о сотрудничестве между китайским брендом и Inventive Retail Group. Последние готовы создать монобрендовую сеть магазинов Xiaomi по всей России, а это порядка 60 магазинов. Первый из них планируется открыть уже 22 июля в Торговом центре FORT Отрадное.

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Если говорить о аксессуарах, то в магазинах будет широкий выбор оригинальных устройств. Здесь можно будет найти кроме смартфонов и носимых устройств планшеты, ноутбуки и другие аксессуары. Глава развития бренда Xiaomi в России заметил, что несмотря на потрясающие результаты в онлайн-торговле, бренд ищет пути развития и в офлайн-сфере и одним из таких решений стало сотрудничество с Inventive Retail Group.

Юй Мань объясняет такое решение тем, что представители бренда всегда рады новым клиентам. Они, в свою очередь, готовы обеспечить потенциальных покупателей лучшей продукцией и личным ознакомлением с ней для того, чтобы сделать правильный выбор. Если говорить о Inventive Retail Group, то она входит в ГК «Ланит», где уже есть:

  • 84 магазина re:Store
  • 103 фирменных магазина Samsung
  • 1 салон Sony Centre
  • 5 магазинов Huawei
  • 74 магазина LEGO
  • 24 магазина Nike.
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