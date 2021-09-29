В России наибольшим интересом пользуется iPhone 13 Pro

М.Видео и Эльдорадо поделились наблюдением о продажах новых моделей iPhone. В первые дни после старта продаж, зафиксирован двукратный рост спроса на серию iPhone 13. Это заметно выше по сравнению с результатами первых дней после начала продаж всех iPhone 12.

Наибольшим интересом у российских пользователей к флагманским моделям – iPhone 13 Pro (от 99 999 рублей) и iPhone 13 Pro Max от 109 999 рублей). Именно на них приходится около 90% продаж, а оставшиеся 10% забирают iPhone 13 (от 79 999 рублей) и iPhone 13 mini (от 69 999 рублей).

Во всех моделях самый популярный объем встроенной памяти – 256 Гб, а предпочтение отдаётся новому цвету – Небесно-голубой, далее следуют Графитовый, Серебристый и Золотой.

Чаще всего новые смартфоны приобретали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга и Казани.