В России представлен смартфон-долгожитель Samsung Galaxy A02

Samsung представила в России новый смартфон Galaxy A02, обеспечивающий долгое время автономной работы и широкую функциональность для пользователей, которые хотят оставаться активными на протяжении всего дня.
Смартфон получил емкий аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 7,75 Вт, V-экраном с разрешением HD+ и диагональю 6.5’’, а также двойную камеру с макро объективом.
Характеристики Galaxy A02
|Экран
|6.5” HD+ TFT PLS LCD Безграничный V-экран
|Камера
|Основная
|13 МП + 2 МП (камера для макросъёмки)
|Фронтальная
|5 МП
|Процессор
|MediaTek MT6739 (4 ядра х 1.5 ГГц)
|Память
|ОЗУ
|2 ГБ
|ПЗУ
|32 ГБ
|microSD
|До 1 ТБ
|Аккумулятор
|Емкость
|5,000 мА·ч
|Зарядка
|7.75 Вт
|Размеры
|164 x 75.9 x 9.1 мм / 206 г
Samsung Galaxy A02 доступен в черном, синем и красном цветах в интернет-магазине Samsung, фирменной рознице и у партнеров по рекомендованной цене 8 990 рублей.
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