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Новости

В России представлен смартфон-долгожитель Samsung Galaxy A02

Samsung представила в России новый смартфон Galaxy A02, обеспечивающий долгое время автономной работы и широкую функциональность для пользователей, которые хотят оставаться активными на протяжении всего дня.

Смартфон получил емкий аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 7,75 Вт, V-экраном с разрешением HD+ и диагональю 6.5’’, а также двойную камеру с макро объективом.

Характеристики Galaxy A02

Экран6.5” HD+ TFT PLS LCD Безграничный V-экран
КамераОсновная13 МП + 2 МП (камера для макросъёмки)
Фронтальная5 МП
ПроцессорMediaTek MT6739 (4 ядра х 1.5 ГГц)
ПамятьОЗУ2 ГБ
ПЗУ32 ГБ
microSDДо 1 ТБ
АккумуляторЕмкость5,000 мА·ч
Зарядка7.75 Вт
Размеры164 x 75.9 x 9.1 мм / 206 г

Samsung Galaxy A02 доступен в черном, синем и красном цветах в интернет-магазине Samsung, фирменной рознице и у партнеров по рекомендованной цене 8 990 рублей.

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Источник:
Samsung
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