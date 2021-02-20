В России представлен смартфон-долгожитель Samsung Galaxy A02

Samsung представила в России новый смартфон Galaxy A02, обеспечивающий долгое время автономной работы и широкую функциональность для пользователей, которые хотят оставаться активными на протяжении всего дня.

Смартфон получил емкий аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 7,75 Вт, V-экраном с разрешением HD+ и диагональю 6.5’’, а также двойную камеру с макро объективом.

Характеристики Galaxy A02

Экран 6.5” HD+ TFT PLS LCD Безграничный V-экран Камера Основная 13 МП + 2 МП (камера для макросъёмки) Фронтальная 5 МП Процессор MediaTek MT6739 (4 ядра х 1.5 ГГц) Память ОЗУ 2 ГБ ПЗУ 32 ГБ microSD До 1 ТБ Аккумулятор Емкость 5,000 мА·ч Зарядка 7.75 Вт Размеры 164 x 75.9 x 9.1 мм / 206 г

Samsung Galaxy A02 доступен в черном, синем и красном цветах в интернет-магазине Samsung, фирменной рознице и у партнеров по рекомендованной цене 8 990 рублей.