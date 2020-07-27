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Новости

В России начали принимать предзаказы на Motorola edge+ за 80 тысяч рублей

Флагманский смартфон Motorola edge+ недавно был доступен только для США, но теперь новинка появилась и в России. Правда доступна она только по предзаказу и всего в одном интернет-магазине – МТС.

Смартфон Motorola edge+ поставляется в режиме 5G-Ready («5G-устройства 5G-сети»). Таким образом устройства рассчитано на будущий запуск 5G-вышек, что делает его перспективным в ближайшее время.

  • Snimok Ekrana 2020 07 27 V 16.24.41

Как и подобает флагману, стоимость Motorola edge+ находится на уровне 80 тысяч рублей. Что может отпугнуть многих покупателей, несмотря на современный внешний вид и качественную оптику.

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