В России могут запретить iPhone без доступа к RuStore

В Госдуму внесен законопроект, обязывающий продавать смартфоны и планшеты только с доступом к магазину приложений RuStore. Документ опубликован 24 июня в электронной базе палаты.

Инициаторами выступили депутаты и сенаторы, включая Антона Горелкина, Андрея Клишаса, Ирину Рукавишникову и Артема Шейкина.

Законопроект направлен на устранение запретительных условий производителей устройств, таких как Apple, которые препятствуют установке RuStore. Авторы отмечают, что ограничение доступа к российским приложениям мешает пользователям осуществлять платежи и банковские операции.

Проект предусматривает запрет на условия, делающие российские приложения недоступными или некорректно работающими. Это, по мнению авторов, обеспечит бесперебойность оказания интернет-сервисов и услуг гражданам России без затрат федерального бюджета.

Антон Горелкин сообщил, что в Евросоюзе подобная норма действует с 2022 года. Ожидается, что закон начнет действовать с 1 сентября следующего года. Горелкин также отметил, что iOS-версия RuStore уже разработана и может появиться на платформе Apple сразу после вступления закона в силу.