В России готовятся к запуску смартфоны линейки Infinix HOT 20

Infinix объявила о скором выходе в России смартфонов серии HOT 20. Это линейка начального уровня, отличительной чертой которой является значительный прирост производительности по сравнению с предшественниками. Серия будет представлена 3 моделями: HOT 20, HOT 20i и HOT 20S.

HOT 20 станет ключевым смартфоном линейки. HOT 20S является топовым решением HOT и будет обладать высоким уровнем производительности для своего класса. HOT 20i станет базовым устройством по выгодной цене.

Все три устройства получат процессоры игровой серии G от MediaTek, а также поддержку технологии расширения памяти. В HOT 20i память можно будет увеличить на 3 Гб, а в старших моделях линейки – на 5 Гб. При этом HOT 20s станет первым смартфоном в модельном ряду, получившим процессор MediaTek 90й серии.

Также во всех трех моделях смартфонов будет доступно расширение хранилища с помощью SD-карты до 512 Гб, при этом объем встроенного накопителя составит 128 Гб, а HOT 20i будет также иметь версию на 64 Гб.

Официальная стоимость новинок пока неизвестна.