В России будут продавать Huawei P40 Pro+ за 100 тысяч рублей

Huawei объявила о старте продаж в России флагманского смартфона P40 Pro+. Смартфон обладает Leica с пятью объективами и 100х-кратным цифровым зумом. Система камер имеет самый крупный из доступных на сегодняшний день сенсор с разрешением 50 МП и диагональю 1/1,28 дюйма.

В России начнут принимать предказы на P40 Pro+ 13 июля 2020 года в официальных магазинах Huawei и магазинах-партнерах компании. Рекомендованная стоимость смартфона в глянцевом черном цвете в конфигурации 8 ГБ + 512 ГБ составляет 99 999 рублей.