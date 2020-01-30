В приложении Google Phone появится функция для записи разговоров
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Новости

В приложении Google Phone появится функция для записи разговоров

С последним обновлением приложения для набора номеров Google Phone в нем обнаружилась новая полезная функция. Она отвечает за транскрипцию вызовов (похоже на Recorder для Pixel 4). Однако, пока эта функция не работает.

Суть ее проста — так компании удастся информировать обе стороны о записи звонка. Тот, кто будет записывать разговор, получит напоминание о соблюдении местных законов. Остальные пользователи увидят аудиоклип, который предупредит о происходящей записи.

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Разговор будет экспортирован в wav-файле в журнале звонков.

Когда именно эта функция будет работать пока не известно. Возможно, ее готовят для линейки смартфонов Pixel.

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