Новости

В ОАЭ построят крупнейший дата-центр: Microsoft вложит $545 млн совместно с оператором Du

Проект усилит позиции ОАЭ на карте цифровой экономики.
Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 18:54

Во время Недели искусственного интеллекта в Дубае компания Microsoft и местный телеком-оператор Du объявили о совместной постройке крупнейшего в стране гипермасштабируемого дата-центра. Объём инвестиций — $544,54 миллиона. Это один из самых масштабных ИТ-проектов в регионе и важный шаг к цифровой трансформации экономики ОАЭ.

Новый центр обработки данных будет реализован поэтапно, с упором на поддержку облачных сервисов и ИИ-приложений. Du, уже управляющая пятью дата-центрами в стране, выступит основным техническим партнёром. Ранее компания также заключила соглашение о расширении инфраструктуры подводного кабеля Peace для ускорения международной передачи данных.

По словам CEO Du, Фахада Аль Хассави, проект укрепит цифровую экосистему ОАЭ и сделает её более устойчивой к растущим требованиям бизнеса и государственных систем. Отмечается, что дата-центр будет построен с расчётом на работу с низкой задержкой — критически важной для современных облачных платформ.

Для Microsoft это продолжение глобальной экспансии в регионе. Ранее компания уже запустила облачные регионы в Абу-Даби, Катаре, Израиле, Саудовской Аравии и планирует старт аналогичной платформы в Кувейте. Новый дата-центр в Дубае укрепит позиции Microsoft в конкурентной борьбе с Amazon и Google за облачный рынок на Ближнем Востоке.

Теги: 
Источник:
Techradar
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Автор и редактор, который превращает информацию в точные и живые тексты. Подписывайтесь на The GEEK в Телеграм.
Подборки

Больше в Telegram

Подпишись в один клик

Сейчас на главной

Обзор OPPO Reno13 5G: среднебюджетник с флагманскими чертами
сегодня в 00:10
«5 букв» от Тинькофф: ответы на сегодня, 3 мая 2025
сегодня в 00:04
Серию игр Battlefield распродают в Steam со скидкой 95%
вчера в 22:41
Официально: GTA 6 перенесли на 2026 год
вчера в 14:45
LEGO воссоздала знаменитую сцену «Человека-паука 2» с Тоби Магуайром в новом наборе
вчера в 14:35
Рост цен на Xbox: Microsoft объяснила подорожание консолей и игр
вчера в 14:00
iPhone 16 Pro подешевел в России почти до 70 000 рублей
01.05.2025
Google готовит масштабный редизайн Android: скриншоты
01.05.2025
Honor представила игровой ноутбук MagicBook Pro 16 2025 Hunter Edition с RTX 5070
01.05.2025
Xiaomi выпустит карманный принтер с поддержкой AR-фото на глобальный рынок
01.05.2025

Обзоры на The GEEK