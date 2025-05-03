В ОАЭ построят крупнейший дата-центр: Microsoft вложит $545 млн совместно с оператором Du

Во время Недели искусственного интеллекта в Дубае компания Microsoft и местный телеком-оператор Du объявили о совместной постройке крупнейшего в стране гипермасштабируемого дата-центра. Объём инвестиций — $544,54 миллиона. Это один из самых масштабных ИТ-проектов в регионе и важный шаг к цифровой трансформации экономики ОАЭ.

Новый центр обработки данных будет реализован поэтапно, с упором на поддержку облачных сервисов и ИИ-приложений. Du, уже управляющая пятью дата-центрами в стране, выступит основным техническим партнёром. Ранее компания также заключила соглашение о расширении инфраструктуры подводного кабеля Peace для ускорения международной передачи данных.

По словам CEO Du, Фахада Аль Хассави, проект укрепит цифровую экосистему ОАЭ и сделает её более устойчивой к растущим требованиям бизнеса и государственных систем. Отмечается, что дата-центр будет построен с расчётом на работу с низкой задержкой — критически важной для современных облачных платформ.

Для Microsoft это продолжение глобальной экспансии в регионе. Ранее компания уже запустила облачные регионы в Абу-Даби, Катаре, Израиле, Саудовской Аравии и планирует старт аналогичной платформы в Кувейте. Новый дата-центр в Дубае укрепит позиции Microsoft в конкурентной борьбе с Amazon и Google за облачный рынок на Ближнем Востоке.