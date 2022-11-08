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В Китае создали первый в мире складной iPhone

Энтузиаст из Китая создал первый в мире складной iPhone. Для этого он разобрал свой iPhone 13 Pro и переставил его компоненты в специальный корпус с шарниром от Motorola RAZR 2020.

Как он отмечает, сложнее всего оказалось превратить оригинальный экран в гибкий. При этом на отделение матрицы от стекла, ушло несколько месяцев и десятки дополнительных панелей.

Всего на свою задумку он потратил год, но результат того стоил. Своё детище он назвал iPhone V.

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Источник:
YouTube, The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни.

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