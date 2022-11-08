В Китае создали первый в мире складной iPhone

Энтузиаст из Китая создал первый в мире складной iPhone. Для этого он разобрал свой iPhone 13 Pro и переставил его компоненты в специальный корпус с шарниром от Motorola RAZR 2020.

Как он отмечает, сложнее всего оказалось превратить оригинальный экран в гибкий. При этом на отделение матрицы от стекла, ушло несколько месяцев и десятки дополнительных панелей.

Всего на свою задумку он потратил год, но результат того стоил. Своё детище он назвал iPhone V.