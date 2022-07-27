В Китае начались продажи геймерского ноутбука Redmi G 2022 с памятью DDR5 и RTX 3050 Ti

В Китае стал доступен для покупки новый игровой ноутбук Redmi G 2022. Компьютер поставляется в трёх конфигурациях: с Core i5-12450H и GeForce RTX 3050, с Core i7-12650H и GeForce RTX 3050 и с Core i7-12650H и GeForce RTX 3050 Ti.

Все модели получили 16-дюймовый экран 2,5К с частотой обновления 165 Гц и охватом 100% цветового пространства sRGB. Время отклика составляет 3 мс, а максимальная яркость – 500 нит. Глубина цвета — 10 бит.

Также на борту 16 ГБ оперативной памяти DDR5-4800 и SSD PCIe 4.0 объёмом 512 ГБ. Охлаждение железа происходит двумя кулерами и четырьмя тепловыми трубками.

Цена на Redmi G 2022 в Китае:

Core i5-12450H + RTX 3050 — 6299 юаней (~55 000 рублей);

Core i7-12650H + RTX 3050 — 6999 юаней (~61 200 рублей);

Core i7-12650H + RTX 3050 Ti — 7299 юаней (~63 800 рублей).

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