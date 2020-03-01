В iTunes появятся фильмы, которые ещё не идут в кинотеатрах
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Новости

В iTunes появятся фильмы, которые ещё не идут в кинотеатрах

К сожалению, пандемия Коронавируса не смогла обойти стороной и киноиндустрию. Как мы знаем, уже прекращены съемки некоторых фильмов, которые должны были принести создателям многомиллионную прибыль, а зрителям – поход в кинотеатр и наслажденной просмотр. Но увы, уже сейчас крупные кинотеатры в столице готовят к закрытию. Правда, есть один выход, дабы не пропустить интересные фильмы, которые уже вышли и только готовятся к прокату.

Все это стало возможным благодаря сотрудничеству Universal Studios и стриминговых сервисов, по типу iTunes и Amazon. Для того, чтобы зрители не ходили в кинотеатры и не рисковали своим здоровьем, некоторые фильмы будут показаны в этих сервисах. По крайней мере, сейчас речь идет о четырех фильмах.

Итак, вот новинки, которых мы ожидаем с большим нетерпением:

  • Эмма: релиз 9 апреля
  • Человек-невидимка: уже в прокате
  • Охота: уже в прокате
  • Тролли. Мировой тур: релиз 19 марта
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Если говорить о плате за просмотр, то он составит в среднем 20 долларов для американских зрителей. А вот в России стоимость данной услуги пока неизвестна. Сообщается, что те кинофильмы, которые уже вышли в мировой прокат, будут показаны в эту пятницу. Остальные можно посмотреть в день выхода в мировой прокат.

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