В Индии официально анонсировали Poco F2

Теперь бренд Poco является независимым от влияния руководителей Xiaomi. Более того, готовится презентация смартфона под названием Poco F2, который продолжит традиции Pocophone F1. Именно этот девайс получил неофициально название – «народный флагман» за свои топовые характеристики и небольшой ценник.

В последнее время в сети все чаще мелькали сообщения и утечки, касающиеся данных этого девайса. Но всех переплюнули представители бренда, опубликовав в своем аккаунте Twitter, правда, индийского подразделения, интересную информацию.

Теперь нам на 100% известно, что девайс получил название Poco F2. А вот технические характеристики раскрыты не были. Так мы и не получили официального подтверждения того, что платформой станет Snapdragon 865. Но все также мы ждем достаточной невысокий ценник.