В Hogwarts Legacy не будет романтических отношений

В горячо ожидаемой игре Hogwarts Legacy нельзя будет завести романтические отношения. Об этом рассказал один из разработчиков студии в интервью зарубежному изданию GamePro.

Так стало известно, что создатели сознательно решили отказаться от добавления подобной механики, чтобы не затрагивать тему отношений. Более того, как оказалось, реализовать подобное было бы настоящей проблемой.

Но вот дружеские отношения можно будет поддерживать с некоторыми персонажами и спутниками: Нацай Онай (Гриффиндор), Амитом Таккаром (Когтевран), Себастьяном Сэллоу (Слизерин) и Поппи Свитинг (Пуффендуй).

Из интервью стало известно, что в Hogwarts Legacy добавлено около 150 побочных квестов, механика трансмогрификации, 26 заклинаний, а также 4 уровня сложности.

Выход Hogwarts Legacy запланирован на 10 февраля на PlayStation 5, Xbox Series S|X и PC. Релиз на PlayStation 4 и Xbox состоится 4 апреля, а игрокам на Switch придётся подождать до 25 июля.