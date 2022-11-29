В Google заявили, что 60% информации в интернете — дубликаты

Компания Google в рамках мероприятия Google Search Central Live в Сингапуре сообщила не только о новых технологиях поиска, но и о том, что в интернете очень много дубликатов. Как заявили представители поискового гиганта, почти 60% всей информации в сети — это дубликаты.

Иначе говоря, это один и те же данные, которые разбросаны на разных сайтах и могут находиться под разными адресами. Нередко это может быть даже один и тот же сайт, но с разными адресами. Так обычно делают пираты.

В компании заявили, что «дубликаты» страниц вводят поисковик в заблуждение, потому пользователи могут найти совсем не то, что хотели бы. В результате снижается качество работы поисковой системы в целом.

В Google посоветовали специалистам сделать следующее:

Удалить дубликаты протоколов (предпочтение HTTPS);

Убрать www;

Удалить бесполезные URL-адреса;

Оставить только один вариант URL: со слэшем «/» или без него.

Это позволит улучшить работу сети и оптимизирует сайты.