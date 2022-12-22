В Google считают ChatGPT угрозой их бизнесу

Компания Google считает угрозой своему бизнесу новый чат-бот ChatGPT от OpenAI, ведь он может заменить традиционный поиск. По данным СМИ, это заставило корпорацию задуматься.

Судя по всему, в компании боятся именно замены своей поисковой системы, хотя при этом в Google разрабатывают своих чат-ботов и системы искусственного интеллекта. К примеру, у компании есть свой чат-бот LaMDA, который может конкурировать с ChatGPT, но данные о нём засекречены.

Отметим, что такой чат-бот нельзя оснастить рекламой, то есть денег он приносить не будет. Потому Google и не будет использовать его в качестве замены поиску.

Ранее один из тестировщиков назвал LaMDA «живым существом» и планировал нанять для ИИ адвоката. После обнародования этой информации тестировщика отправили в отпуск, а затем уволили. Сейчас судьба LaMDA неизвестна.