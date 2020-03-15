В Geekbench засветился процессор Apple A14

Будущий процессор Apple A14 засветился в популярном бенчмаркете Geekbench.

Новый процессор обещает быть мощным. Его частота составляет 3,09 ГГц, что на 400 МГц больше, чем в A13. Также он набрал 1658 баллов в однопоточном тесте (на 25% больше, чем у A13) и 4612 в многоядерном (на 33% больше, чем у A13). Результат опережает остальные процессоры компании.

A14 должны получить новые iPhone 12. Производить чип будет компания TSMC по 5 нм техпроцессу. Это сделает процессор более энергоэффективным и производительным.