В Geekbench засветился новый доступный смартфон Samsung

Пока пользователи жадно собирают слухи про флагманскую линейку Samsung Galaxy S20, сама компания тестирует новый доступный смартфон. Устройство появилось в популярном бенчмарке Geekbench под модельным номером SM-M21F.

Вероятнее всего, речь идёт о Galaxy M21. Предыдущую версию этой линейки Galaxy M20 представили в январе 2019 года. Компания позиционировала его как молодежный — неплохие характеристики по доступной цене (смартфон продавался на уровне 13 тысяч рублей).

Устройство SM-M21F набрало 348 баллов в одноядерном и 1265 баллов в многоядерном тесте. Смартфон получил процессор Exynos 9611, 4 Гб оперативной памяти и Android 10 из коробки.

По слухам, Galaxy M21 будет с поставляться с 64 или 128 Гб флеш-памяти и сканером отпечатков пальцев на задней панели. У версии M20 была двойная камера, новинка может сохранить ее на прежнем уровне или приобретёт еще один датчик. Также навряд ли производитель лишит Galaxy M21 модуля NFC. Ожидается, что смартфон будет представлен в синем, зеленом и чёрном цветах.

Так как предшественник Galaxy M21 был представлен год назад, можно предположить что производитель выпустит новинку в ближайшее время.